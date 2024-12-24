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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun 4. toplantısı düzenleniyor.
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Sağlık

Sağlık Bakanlığı, Muğla'daki ambulans helikopter kazasına ilişkin iki müfettiş görevlendirdi

Sağlık Bakanlığı, Muğla'da yaşanan ambulans helikopter kazasına ilişkin, iki müfettişin görevlendirildiğini duyurdu.

Sefa Bilgitekin  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Sağlık Bakanlığı, Muğla'daki ambulans helikopter kazasına ilişkin iki müfettiş görevlendirdi Fotoğraf: Osman Akça/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, rutin olarak yürütülen sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansının ülke çapında farklı noktalarda görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık tedbiri çerçevesinde faaliyet gösteren bir ambulans helikopterin, 22 Aralık'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından saat 10.07'de kalkış yapmasının ardından hastane binasına çarparak düştüğü hatırlatıldı.

​​​​​​​Ambulans helikopterin uçuşunun, Türkiye AIP'si "Uçuş Planlama" hükümleri kapsamında "görerek uçuş şartları" altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuş olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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