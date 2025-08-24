Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "sedyeli ATV ambulansa" ilişkin videolu paylaşım
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulans" prototipini test ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ATV ambulansların, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağladığını ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm ürettiğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye Yüzyılı'nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Memişoğlu, paylaşımında, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulansa" ait görüntülere de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.