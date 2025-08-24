Dolar
Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "sedyeli ATV ambulansa" ilişkin videolu paylaşım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulans" prototipini test ettiğini bildirdi.

Duygu Yener  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "sedyeli ATV ambulansa" ilişkin videolu paylaşım

Ankara

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ATV ambulansların, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağladığını ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm ürettiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Memişoğlu, paylaşımında, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulansa" ait görüntülere de yer verdi.

