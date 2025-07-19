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Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotunu paylaştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye." ifadelerini kullandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotunu paylaştı

Ankara

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin tüketiminin yasaklanmasının 16. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

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"Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye."

Paylaşımda, "Dumansız Türkiye" temalı, bir baba ve kızının rol aldığı yeni kamu spotuna da yer verildi.

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