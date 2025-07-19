Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotunu paylaştı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye." ifadelerini kullandı.
Ankara
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin tüketiminin yasaklanmasının 16. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.
Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
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"Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye."
Paylaşımda, "Dumansız Türkiye" temalı, bir baba ve kızının rol aldığı yeni kamu spotuna da yer verildi.
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Tütünle Mücadelede 16. Yıl!— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) July 19, 2025
Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için,
Daha sağlıklı yarınlar için,
Hep birlikte DAHA GÜÇLÜ,
Dumansız TÜRKİYE 🇹🇷🇹🇷🇹🇷#DumansızTürkiye #TütünleMücadele #16Yıl pic.twitter.com/2MCXHn9Gio