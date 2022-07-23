Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,529.80
BTC/USDT
22,370.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 54'ünün tedavisinin sürdüğünü, 17 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 23.07.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere 54 kişinin tedavisi devam ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü mesajı
Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı
TDV, 31 bin gönüllüyle ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan polislere 'POLSAN'a sahip çıkın' çağrısı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca: Kapı Güvenlik Sistemleri ile şiddete bir engel koyuyoruz

Hastanelerde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Doktorlar saygıyı hak ediyor' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca: 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildi

Sağlık Bakanı Koca: 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildi
Bakan Koca'dan doktorlara "silah verilmesi" talebine ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan doktorlara "silah verilmesi" talebine ilişkin açıklama