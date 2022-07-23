Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 54'ünün tedavisinin sürdüğünü, 17 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere 54 kişinin tedavisi devam ediyor."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. On yedisi yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 23, 2022