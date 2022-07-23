Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,562.10
BTC/USDT
22,696.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor Akıncı Filo'nun "çelik kanatları" 7 dakikadan az sürede gökyüzünde
logo
Gündem

Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti

Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 49 yaşındaki Eyüp Ertem, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yusuf Soykan Bal, Zafer Göder   | 23.07.2022
Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti

Bolu

Kurban Bayramı'nda Bolu'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenmesi üzerine kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, "Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda olan bir hastamızı kaybettik. Dün gece oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız Kıbrıscık ilçesi nüfusuna kayıtlı." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı
Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 ayda 290 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti

Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti

Ankara Şehir Hastanesi kalp yetmezliğinde 'Uluslararası Eğitim Merkezi' oldu

Bolu'da içme suyundan etkilenen 52 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu'nun Yuva köyünde su kaynaklarında temizlik çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Yuva köyünde su kaynaklarında temizlik çalışmaları sürüyor
Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı

Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 36 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 36 kişinin tedavisi sürüyor