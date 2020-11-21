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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlardan 'biz evdeyiz' paylaşımı istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 21.11.2020
Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlardan 'biz evdeyiz' paylaşımı istedi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "biz evdeyiz" etiketiyle ve makamında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz."


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