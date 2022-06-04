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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yok

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi bulunan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta bulunmadığını bildirdi.

İsa Toprak   | 04.06.2022
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yok

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İstanbul'da 4 kişinin maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edildiğini anımsattı.

İlgili kişilere gerekli testlerin yapıldığını belirten Koca, "Dördünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur." ifadesini kullandı.

Koca, mesajında, "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmaması uyarısında bulundu.

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