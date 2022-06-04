Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yok
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi bulunan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta bulunmadığını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İstanbul'da 4 kişinin maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edildiğini anımsattı.
İstanbul’da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2022
İlgili kişilere gerekli testlerin yapıldığını belirten Koca, "Dördünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur." ifadesini kullandı.
Koca, mesajında, "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmaması uyarısında bulundu.
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