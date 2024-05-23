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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Onaylı Randevu Dönemi'nin istenilen anlamda bir çözüm dönemi olduğunu söyleyebilirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin, "Ankara'daki sağlık tesislerini ele aldığımız değerlendirmede, bekleyen randevu taleplerinin çok yüksek oranda karşılanmaya başlandığını gördük." ifadesini kullandı.

Oğuzhan Sarı  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Sağlık Bakanı Koca: Onaylı Randevu Dönemi'nin istenilen anlamda bir çözüm dönemi olduğunu söyleyebilirim

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Koordinasyon Kurulu Toplantısını "Onaylı Randevu Dönemi" gündemi ile Ankara'da yaptıklarını belirtti.

Koca, şunları kaydetti:

"Ankara'daki sağlık tesislerini ele aldığımız değerlendirmede, bekleyen randevu taleplerinin çok yüksek oranda karşılanmaya başlandığını gördük. Ülke geneli ile ilgili sonuçları yakında paylaşacağım. Onaylı Randevu Dönemi'nin istenilen anlamda bir çözüm dönemi olduğunu şimdiden söyleyebilirim."

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