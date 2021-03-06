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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor?

Sağlık Bakanı Koca, "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?" ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.03.2021
Sağlık Bakanı Koca: Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor?

Ankara

Sağlık Bakanı Koca, "Kılıçdaroğlu, ülkenin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor, bedelini aşı sırası bekleyenler öderse vicdanına nasıl izah edecek?" ifadelerini kullandı.

Bakanı Koca, "Muhalefet liderini, aşıların tedarikini umursamadan riske atmak yerine sorumlu davranmaya davet ediyorum." dedi.

Koca, "Belgesiyle açıklamamıza rağmen hala bedava aşı alındığı ifade edilmektedir. Bu kötü niyetli yaklaşıma alışmış olsak da meşru göremeyiz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Tek yetkili distribütörü aracı olarak tanımlayıp yolsuzluk imasında bulunmak kamuya satış yapan tüm tek yetkili firmaları yolsuzlukla ithamdır." ifadelerini kullandı.

Koca, "Çin’le aramızda kesinlikle bedava aşı anlaşması olmamış, devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır." dedi.

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