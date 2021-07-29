Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede birinci doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini açıkladı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını belirtti.
AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021
Bakan Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222 bin 803, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680 bin 278, üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195 bin 924." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.