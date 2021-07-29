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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede birinci doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini açıkladı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 29.07.2021
Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını belirtti.

Bakan Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222 bin 803, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680 bin 278, üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195 bin 924." bilgisini verdi.

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