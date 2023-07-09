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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hasta bulunduğunu bildirdi.

Cankut Taşdan  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Sağlık Bakanı Koca: Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Trabzon'da yürütülen evde sağlık hizmetlerine ait görüntüleri paylaştı.

Evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Fahrettin Koca, "Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var. Takiplerini düzenli olarak yapıyor, ziyaretlerine gidiyor, tedavileri ile yakından ilgileniyoruz. Alınan hizmetten memnuniyet düzeyi yüksek. Tıpkı Trabzon'da olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

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