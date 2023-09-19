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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: 'Eris' adlı varyant, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'un Eris varyantının Türkiye'de sınırlı sayıda vakada görüldüğünü belirterek, "Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil." ifadelerini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Sağlık Bakanı Koca: 'Eris' adlı varyant, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün salgının başından beri sürekli mutasyona uğradığını belirtti.

Omicron varyantının ardından tüm dünyanın basit tedbirler dışında normale döndüğünü bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. 'Eris' adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim."

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