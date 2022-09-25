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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.

Hamdi Çelikbaş   | 25.09.2022
Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şifa nasıl oluyor da ağırlığı miligramlarla ölçülen ilaçta bizi bekliyor? Buna benzer pek çok sorunun cevabı, ilaçların etkin maddesini üreten, ilacı hastalara sunan eczacılarda." ifadesini kullandı.

Koca, mesajında 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.



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