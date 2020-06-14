Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'vaka sayısı' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, dünkü Kovid-19 vaka tablosunun, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle herkesi yüzleştirdiği uyarısında bulundu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tablosunun, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle herkesi yüzleştirdiği uyarısında bulundu.
Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun. pic.twitter.com/2Q7UMXtlHP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020
"Kontrollü sosyal hayat, maske ve mesafe" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Koca, şunları kaydetti:
"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.