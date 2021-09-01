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Sağlık

Öğrencilerin derse daha iyi konsantre olabilmesi için 'düzenli uyku' şart

Doç. Dr. Fidan, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde çocukların uyku düzeninin sağlanması için anne ve babalara okullar açılıncaya kadar her yeni günde miniklerin uyku saatinin 15-20 dakika geri alınması tavsiyesinde bulundu.

Selçuk Kızıldağ   | 01.09.2021
Öğrencilerin derse daha iyi konsantre olabilmesi için 'düzenli uyku' şart Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Eskişehir

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin geçen dönemi çoğunlukla uzaktan eğitimle geçirdiğini söyledi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Doç. Dr. Fidan, yaz tatilinin de eklenmesiyle uzun bir sürenin ardından haftanın 5 günü eğitim görecek öğrencilerin uykularının düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

Salgın sürecinde çocukların uyku düzenlerinin bozulduğunu dile getiren Fidan, şöyle devam etti:

"Aşılanmanın hızlanması ve pandeminin kontrol altına alınmasıyla yüz yüze eğitim artık gerçekleştirilecek. Bu süreçte insanlarımız uyku düzenlerini değiştirdi. Tatil süreci de etkili oldu. Çocuklarımız normal ders programlarına adapte olabilmesi, okul başarılarını en yüksek seviyeye getirebilmeleri için öncelikli olarak uyku düzenlerini sağlamalılar. Okul döneminde uyku için bizim uygun gördüğümüz saat 21.00. Geç saatlerde uyuyan bir çocuk için bunu birden sağlayabilmemiz mümkün değil. Okullar açılıncaya kadar her yeni günde uyku saati 15-20 dakika geri alınırsa, düzenli bir uyku için zaman kontrolü yapılmış olur."

"Uykusuzluk, konsantrasyon kaybına neden oluyor"

Fidan, yeterli seviyede uykusunu alamayan öğrencilerin derse kendilerini adapte edemediklerini anlattı.

Dersin derste öğrenilmesinin önemini vurgulayan Fidan, "Bu konuyla alakalı çok fazla araştırmamız oldu. Uykusuzluk, konsantrasyon kaybına neden oluyor. Çocuklarımız, eğitim döneminde sağlıklı bir uyku süreci tamamlayamazlarsa ve bu kronik bir hal alırsa, ne yazık ki istenilen başarıyı elde edemiyor. Pandemi ile uyku düzenleri değişen çocuklarımızı bugünden itibaren motive etmemiz şart." dedi.

Doç. Dr. Vural Fidan, "Z kuşağı"nın bilgiye genellikle internetten eriştiğini, gün içinde de uzun süre telefon ve tablet kullanarak mavi ışık kaynağıyla uykusuzluğa davetiye çıkardığını belirtti.

Uykuya dalmadan en az 2 saat öncesinde elektronik cihazların kullanımının bırakılması gerektiğine dikkati çeken Fidan, "Mavi ışık hem çocuklarda hem de erişkinlerde uykuya geçişi ve devam ettirme sürecini etkiliyor. Telefon ya da tableti uyuma aracı olarak kullanmamalıyız. Bu anlamda görev ebeveynlere düşüyor." diye konuştu.

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