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Sağlık

Menopoz semptomları yoğun kadınların, demans belirtileri gösterme olasılığı daha yüksek

Bilim insanları, menopozda gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları fazla yaşayan kadınların, ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin daha yüksek olduğunu belirledi.

Sercan İrkin  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Menopoz semptomları yoğun kadınların, demans belirtileri gösterme olasılığı daha yüksek

İstanbul

United Press International'ın (UPI) haberine göre, bilim insanları menopoz ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek için menopoza giren yaklaşık 900 kadının sağlık verilerini inceledi.

Çalışma kapsamında, katılımcılar bilişsel ve davranışsal becerilerin değerlendirildiği çeşitli testlere tabii tutuldu.

Bilim insanları, menopoz semptomlarından uyku sorunu, gece terlemesi ve ruh hali değişikliklerini daha fazla deneyimleyen kadınların ilerleyen yaşlarda anksiyete, dikkatsizlik ve sosyal beceri kaybı gibi demans belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, hormon tedavisi alan kadınların davranış sorunlarının azaldığı belirtilirken, bu tedavinin hafıza kaybını önlemediğine dikkati çekildi.

Bazı bilim insanları, demans belirtilerinin görülme nedeninin beynin sağlıklı çalışmasını destekleyen östradiol hormonunun menopoz döneminde azalmasıyla ilişkili olabileceğini ileri sürdü.

Araştırmanın bulguları "Plos One" dergisinde yayımlandı.

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