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Sağlık

Kanser taraması randevu sistemi aile hekimlerinin kullanımına açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldığını bildirdi.

İsa Toprak   | 19.10.2022
Kanser taraması randevu sistemi aile hekimlerinin kullanımına açıldı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sistemin, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirildiğini anımsattı.

"Kanser taraması randevu sistemini Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtık." ifadesini mullanan Koca, uygulama ile aile hekimlerinin sorumlu oldukları kişileri arayarak kanser taramasına davet edeceğini belirtti.

Bakan Koca, uygulamaya ilişkin şunları paylaştı:

"Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek. Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor."

"İlk 6 ayda 4 milyon tarama gerçekleştirildi"

Her ilde en az bir olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezinin bulunduğunu, bunlardan 41'inin mobil tarama aracı olarak kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet verdiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"2021'de 4,4 milyon kanser taraması yapıldı. Bu yılsa sadece ilk 6 ayda, 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturuyor. Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir."

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