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İstanbul'da "Acil Sağlık Durumlarında Liderlik" Çalıştayı başladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) ortaklaşa düzenlenen "Acil Sağlık Durumlarında Liderlik" Çalıştayı, İstanbul'da başladı.

Faruk Hanedar, Sercan İrkin  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
İstanbul'da "Acil Sağlık Durumlarında Liderlik" Çalıştayı başladı Fotoğraf: Murat Şengül - AA

İstanbul

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin otelde açılış törenine ev sahipliği yaptıkları programa acil durum ve afetlere karşı bölge genelinde hazırlık ve müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan TDT üyesi devletlerden 30'a yakın sağlık çalışanının yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile DSÖ yetkilileri katıldı.

Ömüraliyev ile Kluge tarafından 28 Ekim 2023'te Danimarka'nın Kopenhag kentinde imzalanan Eylem Planı'na istinaden hayata geçirilen, 12 saatlik çevrim içi derslerle başlayan çalıştay, 5 günlük yüz yüze eğitimlerle devam edecek.

Programın açılışında konuşan Ömüraliyev, birkaç gün önce Cenevre'de DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldiğini ve bu programın TDT-DSÖ işbirliğindeki ilk eğitim olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde DSÖ ile benzer programlara devam etmeyi ve Türk dünyasından daha fazla yetkilinin katılımını sağlamayı planlıyoruz." dedi.

Ömüraliyev, Türk devletlerinin sağlık alanında da işbirliği yaparak birlikteliklerini pekiştirdiklerini, bu alandaki işbirliğinin 2020'den itibaren TDT tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık hizmetlerinin halk sağlığının yanında ekonomik kalkınmadan sosyal istikrar ve uluslararası ilişkilere kadar çeşitli alanlarda büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ömüraliyev, şöyle devam etti:

"Dünya değişiyor ve özellikle sağlık alanında yeni zorluklar ortaya çıkıyor. Hepinizin çok iyi bildiği üzere iklim değişikliği, göç ve çevresel bozulma gibi konular, yaşamımız ve sağlık sistemlerimiz üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Türk Devletleri, bu alanda büyük bir potansiyele sahiptir ve temel amacımız halkımızın yukarıda belirtilen tehditlere karşı etkili bir sağlık sistemi geliştirmesi için ortak çabalarımızı güçlendirmektir."

"Acil durumlar, artık eskisinden çok daha hızlı yaşanıyor"

Kluge de kriz zamanında olduklarını belirterek, "Acil durumlar, artık eskisinden çok daha hızlı yaşanıyor. Acil durumlara verdiğimiz tepkilerdeki deneyimlerimiz, bize ülkeler ve örgütler arasında liderlik ve işbirliğine ihtiyacımızın olduğunu gösterdi." dedi.

Programda yer almaktan onur duyduğunu dile getiren Kluge, DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgeyi geçen yıl ziyaret ettiklerini ve gördüklerinden çok etkilendiklerini anlattı.

Kluge, Sağlık Bakanlığı ile Türk hükümetine dayanışmalarından dolayı teşekkür etti.

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