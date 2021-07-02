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Sağlık

İstanbul'da 9 milyon 173 bin 697 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Zeynep Rakipoğlu   | 02.07.2021
İstanbul'da 9 milyon 173 bin 697 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Istanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından "#RandevunuAlAşınıOl" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'da koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğinin devam ettiğini belirtti.

Vali Yerlikaya, "1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 (yüzde 56,8), 2. doz 2 milyon 508 bin 731 (yüzde 21,4), toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı." ifadesini kullandı.


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