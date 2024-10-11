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Sağlık

İran'ın Tebriz kentinde Türkiye ve Almanya'dan uzmanların katılımıyla tıbbi ceza hukuku sempozyumu düzenlendi

Tıbbi Ceza Hukukunda Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, İran, Almanya ve Türkiye'den uzmanların katılımıyla İran'ın Tebriz kentinde düzenlendi.

Ahmet Dursun  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
İran'ın Tebriz kentinde Türkiye ve Almanya'dan uzmanların katılımıyla tıbbi ceza hukuku sempozyumu düzenlendi

Tahran

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından Tebriz'de gerçekleştirilen sempozyumda ceza hukukundaki son gelişmeler incelenip, üç ülkeden hukukçular arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sempozyuma Türkiye'den Tıp Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri ile Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver katıldı.

Konuşmasının başında Prof. Dr. Ünver, Almanya'da ceza tıp hukukundaki son gelişmeleri anlattı.

Ardından Prof. Dr. Hakeri, Türkiye'de ceza tıp hukuku konusunda karşılaşılan sorunlarını ve önemli gelişmelerden söz etti.

Doğu Azerbaycan Barosu'nun avukatlarından Bahar Şahid ise sempozyumda doktrin ve adli prosedürlerin yanı sıra suçlar ve tıbbi ihlallerle mücadelenin şekli ve niteliği hakkında bilgi verdi.

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