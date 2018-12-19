İnşaattan düşen işçinin organları 6 hastaya umut oldu

RİZE

Rize'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki inşaat işçisi Ali Fırat'ın ailesi tarafından bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu.

Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi'nde, 4 gün önce çalıştığı inşaatın 4. katından düşen ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Fırat'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin görüştüğü Süleyman ve Emine Fırat çifti, iki çocuklarından biri olan Ali Fırat'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine uzman ekip tarafından yapılan operasyonla Fırat'ın böbrekleri, korneaları, karaciğeri ve kalbi alındı.

Organ nakli bekleyen hastalar için gencin kalbi İstanbul, karaciğeri Ankara, bir böbreği Trabzon, korneaları ve diğer böbreği ise Samsun'a gönderildi.

Öte yandan, belgelerde imzası eksik olan anne Emine Fırat'ın, sabah saat 03.00'te yeniden hastaneye gelerek oğlunun organlarının bağışlanması için imza verdiği öğrenildi.

İlçe Müftüsünden organ bağışı çağrısı

Ali Fırat için Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Davut Düzgün, İlçe Belediye Başkanı Halil Turan, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Abdülkerim Çelik, burada yaptığı konuşmada, organ bağışının önemine vurgu yaparak, "Kendi canını Allah'a tevdi ederken inşallah vermiş olduğu organlarıyla birçok cana da can verecek. Organ naklinden dolayı ailesine teşekkür ediyorum. Bizler kaliteli yaşam için insanlara, hastanede şifa bekleyen çaresiz insanlara çare olmalıyız. Çare olan bu kardeşimize, yapmış olduğu güzelliklerle de Rabb'im rahmeti ile muamele edecektir. Buna inanıyoruz." dedi.

Fırat'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı