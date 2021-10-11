Dolar
8.94
Euro
10.35
Altın
1,753.98
ETH/USDT
3,617.00
BTC/USDT
56,668.00
BIST 100
1,410.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla zirve düzenleniyor
logo
Sağlık

Hayatın ilk 6 ayından sonraki şaşılık tedavi gerektiriyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, şaşılığın hayatın ilk 6 ayından sonra görülmesi halinde tedavisinin gerekli olduğunu bildirdi.

Emrah Yaşar   | 11.10.2021
Hayatın ilk 6 ayından sonraki şaşılık tedavi gerektiriyor

Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden (ESOGÜ) yapılan açıklamada şaşılık ve tedavisiyle ilgili görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Gürsoy, bu hastalıkta erken dönemde tanı konulursa görme keskinliğinin tam olarak sağlanacağını belirtti.

Bunun için de yenidoğan döneminden itibaren tüm çocuklarda göz muayenesinin önerildiğini vurgulayan Gürsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle gelişmiş ülkelerde hiçbir problemi olmayan çocuklarda dahi yıllık kontroller yapılmaktadır. Şaşılık hayatın ilk 6 ayında küçük oranlarda, hafif formlarında tüm sağlıklı çocuklarda görülebilir ancak 6'ncı aydan sonraki şaşılıklar dikkatle ele alınması gereken önemli tablolardır. Çünkü şaşılık, görmenin tam olarak gelişmesini engelleyen bir patolojidir. O nedenle hayatın ilk iki yılında tedavi edilmesi zorunlu bir hastalıktır. Tedavisinde öncelikle gözlük kullanımı, gözlükle düzelmezse cerrahi uygulamaktayız. Cerrahi oldukça başarılı, yüzde 80'lerin üzerinde tam olarak düzelmeyle sonuçlanan bir işlemdir. Özellikle tecrübeli ellerde yapıldığı zaman bu oran yüzde 90'lara kadar çıkmaktadır."

Gürsoy, şaşılığın erişkinlerde de önemli göz hastalıklarından olduğunu vurguladı.

Erişkinlerde görme keskinliğinin tamamen son noktasına ulaştığını, bundan dolayı cerrahi işlemlerin sadece estetik amaçlı, görsel düzeltmelere yönelik olduğunu bildiren Gürsoy, "Erişkin dönemde akut bir şekilde ortaya çıkan şaşılıklarda çift görme ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Böyle durumlarda sadece estetik değil, çift görmenin de engellenmesi için gözlükler, bazen prizmatik gözlükler dediğimiz özel camlar ve son olarak da cerrahi başarıyla uygulanmaktadır." ifadesine yer verdi.

Şaşılıkta cerrahi ve gözlük dışında nadir tedavilerin de uygulandığına değinen Gürsoy, bunlardan birinin botoks olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Gürsoy, şunları kaydetti:

"Botoks birçok branşın kullandığı bir ajandır. Şaşılıkta göz kaslarına botoks enjeksiyonu yaparak kısmi düzeltmeler, bazen de tam anlamıyla düzeltmeler sağlayabilmekteyiz. Botoks yanında özellikli gözlükler, prizmatik camlar önemli olabilmektedir. Bunlar da cerrahiden önce bazen de tek başlarına hastaları mutlu eden tedaviler olabilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Delta varyantı yoğun bakım hastalarının yaş ortalamasını düşürdü
Yeni Zelanda'da eğitim ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Brezilya Devlet Başkanı Kovid-19 aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı
Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 4,57'ye çıktı
İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti

Benzer haberler

Hayatın ilk 6 ayından sonraki şaşılık tedavi gerektiriyor

Hayatın ilk 6 ayından sonraki şaşılık tedavi gerektiriyor

Van'daki merkezde 11 bin 790 sokak hayvanı yeniden yaşama tutundu

Yoğun bakımda kendine geldiğinde ilk sözü 'Ne zaman aşı yaptırabilirim' oldu

'Post Kovid' sendromu asemptomatik kişiler ve çocuk hastalarda da görülebiliyor

'Post Kovid' sendromu asemptomatik kişiler ve çocuk hastalarda da görülebiliyor
Yaralı ve hasta yabani hayvanlara 'şifa' dağıtıyorlar

Yaralı ve hasta yabani hayvanlara 'şifa' dağıtıyorlar

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebek koruma altına alındı

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebek koruma altına alındı