Dolar
8.42
Euro
9.88
Altın
1,804.09
ETH/USDT
3,316.60
BTC/USDT
49,350.00
BIST 100
1,469.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor
logo
Sağlık

Günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerde felç riski daha yüksek

Yapılan bir araştırmada, günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerin, fiziksel aktivitelerde bulunan kişilere kıyasla felç riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 24.08.2021
Günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerde felç riski daha yüksek

Ankara

CNN’in haberine göre, Amerikan Kalp Derneğinin Stroke dergisinde yayımlanan araştırmada, 143 bin kişinin sağlık verileri incelendi.

Çalışma kapsamında, 40 yaş ve üstü daha önce felç geçmişi olmayan katılımcılar, yaklaşık 9 yıl 4 ay takip edildi.

Araştırmada, günde 8 saat veya daha fazla oturup, hareket halinde olmayan kişilerin, dört saatten az oturup, her gün en az 10 dakika egzersiz yapanlara kıyasla felç geçirme riskinin 7 kat daha fazla olduğu ortaya konuldu.

Araştırmanın baş yazarı Kanada’daki McMaster Üniversitesinden Dr. Read Joundi, "Oturarak geçirilen zamanın, glikoz, lipid metabolizması ile kan akışı bozukluklarına neden olduğu ve vücuttaki iltihabı artırdığı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Joundi, bu değişikliklerin zamanla damarlar üzerinde olumsuz etki yaratabileceğine, kalp krizi ve felce yol açabileceğine işaret etti.

Uzmanlar, oturarak geçirilen zamanın kısaltılıp, fiziksel aktiviteyi artırmanın felç riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini belirterek, asansör yerine merdiven çıkmak gibi rutinlerde değişiklik yapılması tavsiyesinde bulundu.

Amerikan Kalp Derneğine göre, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivitede bulunulması öneriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 90 milyonu geçti
İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybında yeni rekor
Almanya'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 92 bini geçti
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı ekipleri gençlere yöneldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan aşı çağrısı

Benzer haberler

Günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerde felç riski daha yüksek

Günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerde felç riski daha yüksek