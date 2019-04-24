'Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır'
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, "Kronik hastalıklarda modern tıbbın yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, giderek tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır." dedi.
İstanbul
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, kronik hastalıklarda modern tıbbın yanında tüm dünyada geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da giderek yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, bu nedenle bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nin ana temasının, kronik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları olarak belirlendiğini bildirdi.
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Meşe, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde (GETAT) katılımcılara hitap etti.
Son yıllarda tüm dünyada kronik hastalıkların büyük önem kazandığını, bu hastalıklarının sıklığının ve hastalıklara bağlı ölümlerin arttığını belirten Meşe, "Kronik hastalıklarda modern tıbbın yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, giderek tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle bu yılki kongrenin ana teması, kronik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları olarak belirlenmiştir." diye konuştu.
Türkiye'de GETAT uygulamalarını bilimsel temeller üzerinde oturtma hedefi doğrultusunda alanında uzman bilim insanlarının konuşmacı olarak kongrede yer alacağını dile getiren Meşe, şunları kaydetti:
"Kongremiz kapsamında 2 bin 200 kayıtlı katılımcı 274 sözlü bildiri başvurusu, 114 poster, 37 ödül başvurusu, 5 çalıştay, 5 teknik, sosyal gezi, 40 fuar standı ve 14 atölye çalışması mevcuttur. Kongre özet kitabımız kongreden kısa bir süre sonra, PDF olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongredeki konuşmalar ve bildiriler Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi'nde yayınlanacaktır. Kongre kapsamında uygulamalı atölye çalışmalarımız yer alacaktır. Ayrıca kongremizde ilk defa bu yıl düzenlenecek 5 alanda teknik, sosyal gezi planlanmıştır. Kongrede yer alan bir diğer etkinlik olan çalıştaylar ise 5 ayrı konuda gerçekleşecektir. Kongre kapsamında geleneksel tıbbın öncü ve saygın isimleri adına 3 ayrı ödül verilecektir."
"Geleneksel ve modern bilgiyi bir araya getirmeliyiz"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi Teknik Sorumlusu Dr. Olexandr Polishchuk da hem modern hem de tamamlayıcı ve geleneksel tıbbın bir arada değerlendirmesi gerektiğini belirterek, bunun entegre ve mevzuatlar çerçevesinde uygulamasının önemine değindi.
Polishchuk, Dünya Sağlık Örgütü olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında da önderlik yapmak istediklerini aktardı.
Özellikle iyi uygulamaların paylaşılmasının, güvenli ve kaliteli hizmetin verilebilmesinin, gözetimin yapılabilmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Polishchuk, "Ürünler kimi zaman mevzuatların dışında kalabilirler fakat bunların hepsinin mevzuatlar içerisine alınması gerekmektedir. Şifacıların muhakkak ve derhal lisanslı hale getirilmesi gerekmektedir. Konvansiyonel tıp söz konusu olduğunda, açıkçası mevzuatlarla beraber bunları güçlü hale getirebiliriz. Geleneksel ve modern bilgiyi bir araya getirmeliyiz ve veri odaklı olmalıyız." diye konuştu.
Sağlık çalışanları için çalışma hayatlarının düzenlenmesinin ve garanti altına alınmasının, eğitimin, gelişimin ve motivasyonun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Polishchuk, şunları söyledi:
"Sağlık çalışanları açısından bunların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Herkesin çeşitli meziyetleri olması gerekmekte. Sağlık hizmetlerinin muhakkak etkin bir şekilde kullanılabilecek kaliteli ilaçlarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tanı sistemlerinin de geliştirilmesi gerekmekte. Öyle bir fırsat penceresi oluştu ki geleneksel ve tamamlayıcı tıp, insanlık tarihi içerisinde bence hak ettiği yeri bulacak. Ancak tabii bütün bu potansiyeli ortaya çıkarabilmek için gerekli eylemlerin de hayata geçirilmesi lazım. Öncelikle etkinliğinin, hizmetlerin güvenilirliğinin sağlanması için profesyonellere ihtiyacımız var. Kalifiye insanlara ihtiyacımız var, sürekli araştırma yapılması gerekiyor, aynı zamanda güvenilir bilgi sistemlerine ve finansmana ihtiyacımız bulunmakta. Ümit ediyorum ki bu kongre hepimiz için bu yöne doğru adım atacağımız bir platform olur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.