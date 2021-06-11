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Türkiye, Sağlık

EGM, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Kovid-19 aşılarını yaptırabileceğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 11.06.2021
EGM, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu

Ankara

Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındı.

Sağlık Bakanlığınca aşı randevuları tanımlanan özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, "enabiz.gov.tr" internet sitesinden randevularını alabilecek.

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