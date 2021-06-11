EGM, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Kovid-19 aşılarını yaptırabileceğini bildirdi.
Ankara
Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındı.
Sağlık Bakanlığınca aşı randevuları tanımlanan özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, "enabiz.gov.tr" internet sitesinden randevularını alabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.