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Sağlık

Burdur Devlet Hastanesindeki muayene sayısı 224 bine ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen aralık ayında hizmete açılan Burdur Devlet Hastanesinde yapılan muayene sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı.

Şaduman Türkay, Ersin Çetintaş  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Burdur Devlet Hastanesindeki muayene sayısı 224 bine ulaştı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen aralık ayında hizmete başlayan hastanedeki muayene sayısının 224 bine ulaştığı bilgisini verdi.

Paylaşımında hastanenin tanıtım videosuna da yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Hizmet sunumuna aralık ayında başlayan Burdur Devlet Hastanesinde yapılan muayene sayısı 224 bine ulaştı. Bunun 47 bini acil muayene. 14 ameliyat odası bulunan hastanede bugüne dek 2 bin 400'ü aşkın cerrahi işlem gerçekleştirildi. 625'in üzerinde hastaya yoğun bakım hizmeti verildi, 4 bin 600'ü aşkın hasta yatırılarak tedavi aldı. İyi ekip ve teknolojik imkan Burdur'da da halkımız için bir arada."

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