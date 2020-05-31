Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakan Koca'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz." ifadelerini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 31.05.2020
Sağlık Bakan Koca'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz." ifadelerini kullandı. 

"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 956'ya yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil durum hastaneleri ülkemizin yüz akı olacaklardır

Benzer haberler

Sağlık Bakan Koca'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı

Sağlık Bakan Koca'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den 'nargile' uyarısı

Sigara dünya genelinde her yıl 8 milyon can alıyor

Sigara Kovid-19'da hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından risk

Sigara Kovid-19'da hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından risk

Tütün ürünleri kullanımı dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açıyor

Tütün ürünleri kullanımı dünyada her yıl 8 milyon insanın ölümüne yol açıyor
Geçen yıl 78 milyar Türk lirası 'duman' oldu

Geçen yıl 78 milyar Türk lirası 'duman' oldu