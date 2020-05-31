Sağlık Bakan Koca'dan Dünya Tütünsüz Günü mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz." ifadelerini kullandı.
"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla, ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020