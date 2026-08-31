Balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balıkçılar su ürünleri av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Sinop Limanı'nda düzenlenen sezon açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, balıkçıların Sinop'un üretim gücünün en önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Balıkçılığın alın teri, sabır, cesaret ve fedakarlık isteyen çok eski bir meslek dalı olduğunu anlatan Özarslan, kentte şu an itibarıyla 428 balıkçı teknesinin ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren 43 şirketin bulunduğunu aktardı.

Sinop'un ülkenin en önemli balıkçılık merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu rakamların her birinin arkasında gemilerde hazır bekleyen emekçi kardeşlerimiz var, emek var, alın teri var. ​Denizden çıkan bereket balıkçılarımızdan, kooperatiflerimize, su ürünleri işletmelerimizden nakliye ve pazarlama sektörüne, esnafımızdan vatandaşlarımızın sofrasına kadar uzanan büyük bir ekonomik değer oluşturmaktadır. Dolayısıyla denizin bereketi Sinop'un zenginliğidir. Sinop kıyı şeridiyle, doğal koyları ve zengin deniz kaynaklarıyla önemli bir potansiyele sahiptir. Hamsiden palamuda, istavritten mezgite, barbundan kalkanına kadar Karadeniz'in bereketi şehrimizin ekonomisine ve kültürüne çok değer katmaktadır. Bunun yanında Sinop, su ürünleri yetiştiriciliğinde de ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer almaktadır."

Özarslan, su ürünleri zenginliklerinin korunarak, sürdürebilirliğinin devam ettirilmesi için herkese önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Denizlerimiz bize geçmişten kalan bir miras değil, çocuklarımıza emanet edeceğimiz büyük bir zenginliktir. Bu nedenle bugün denizden kazanırken yarını da düşünmek zorundayız. Sürdürülebilir balıkçılığa da balıkçılara da davet etmek fayda vardır. Denizlerimizi ve su ürünleri kaynaklarımızı korumalı, kaçak ve kuralsız avcılıkla mücadelenizle hep birlikte beraber yapmalıyız." diye konuştu.

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Balıkçı İlkay Uçan geçen yıla oranla bu sezonun güzel geçmesini beklediklerini söyledi.

Tüm emekçiler olarak bereketli bir kazanç elde etmeyi arzu ettiklerini dile getiren Uçan, "Reisler ve tayfalar olarak bu sene umutlu bir bekleyiş içindeyiz. Sezonun bereketli geçmesini bekliyoruz. Herkesin evine yüzü gülerek gitmesini nasip eder inşallah Allah’ımız." dedi.

Adem Ekşi ise bu sezon palamuttan umutlu olduklarını vurgulayarak, "Allah tüm balıkçılarımıza kazasız belasız bir sezon versin inşallah. Vira bismillah diyerek nasibimizin peşine düşeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurban kesiminin ardından balıkçılar dualarla denize uğurlandı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere törenle denize açıldı.

Kefken Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen programda konuşan Vali İlhami Aktaş, yeni av sezonunun bereketli ve kazasız geçmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da denizciliğin sabır ve cesaret gerektirdiğini belirterek, bu mesleğin zorluklarını bildiklerini söyledi.

Denizleri korumanın önemine değinen Katırcıoğlu, kurallara uygun bir av sezonu geçirmenin sürdürülebilir gelecek açısından önemli olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yeni av sezonunun hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından av sezonunun kazasız, hayırlı ve bereketli geçmesi için dua edildi. Daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla sembolik olarak ilk ağ denize bırakıldı.

Programa, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Erol Ölmez, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Kefken Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hayri Uçar, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Yeni av sezonunun ilk gecesinde saat 00.00'da denize açılarak ağlarını bırakacak balıkçıların, sabahın ilk ışıklarıyla limana dönmesi bekleniyor.

Bartın

Bartın’da, 2026-2027 balıkçılık av sezonunun başlaması dolayısıyla Karadeniz kıyısındaki Amasra ilçesinde tören düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Amasra Büyük Liman’da düzenlenen törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, protokol üyeleri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Vali Arslan, burada yaptığı konuşmada, Bartın’ın köklü denizcilik geçmişine ve denizle güçlü bağlarına dikkati çekerek, "Deniz, kıyısında yaşayan toplumlar için tarih boyunca önemli bir geçim kaynağı olmanın yanında, kültürün ve günlük hayatın da önemli bir parçası olmuştur. Bartın’ımız da sahip olduğu köklü denizcilik geçmişiyle, denizle güçlü bağ kurmuş şehirlerimizden biridir." dedi.

Balıkçılığın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığına işaret eden Arslan, denize açılan her teknenin ardında büyük emek, sabır ve fedakarlık bulunduğunu ifade etti.

Arslan, sürdürülebilir balıkçılığın önemini vurgulayarak, denizlerin korunması ve kurallara uygun avcılık yapılmasının balıkçılığın geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Yeni av sezonunun tüm balıkçılar için hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Arslan, denize açılacak balıkçıların sevdiklerine ve yuvalarına sağ salim dönmeleri temennisinde bulundu.

“Balıkçımızın kazancı Bartın’ın kazancıdır”

Milletvekili Aldatmaz da yeni av sezonunun Bartın, ülke ve balıkçılar için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye’nin 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonun üzerinde su ürünleri üretimiyle tüm zamanların rekoruna ulaştığını belirten Aldatmaz, sektörün üretim, istihdam ve ihracat açısından önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu ifade etti.

Aldatmaz, küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmeye devam edildiğini, 2025 yılında Bartın’da 12 metreden küçük 156 balıkçı gemisine toplam 1 milyon 406 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Türkmen, ilde 74 kilometrelik sahil şeridi bulunduğunu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ruhsatlandırılmış 181 balıkçı gemisinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Türkmen, Bartın’da 2025 yılında avcılık yoluyla yaklaşık 1450 ton deniz balığı, 240 ton diğer deniz ürünleri üretildiğini, yetiştiricilik yoluyla gerçekleştirilen üretimin ise 17,5 ton olduğunu söyledi.

Katılımcılara balık ekmek ikram edilen programda, dua edilmesinin ardından protokol üyeleri ve balıkçılar teknelerle denize açıldı.