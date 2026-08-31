Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçılık sektörüne ilişkin, "Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız." dedi.

Bakan Yumaklı: Balıkçılık sektöründe geçtiğimiz yıl üretimde Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçılık sektörüne ilişkin, "Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balıkçılık sektörüne ilişkin, "Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Bütün bunlarda yani hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar." dedi.

Yumaklı, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Türkiye'de 1600 büyük ölçekli balıkçı gemisinin bulunduğunu belirten Yumaklı, "Bugün Türkiye su ürünlerinde sadece avlanan tek başına bir ülke değil. Modern filosuyla nitelikli insan kaynağıyla, teknolojisiyle ve ihracat kapasitesiyle bölgesinde lider bir Türkiye'den bahsediyoruz. Rakamlar ortada. Bunları bir kez daha ifade edelim. Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar." dedi.

Yumaklı, balıkçılık sektöründe 250 bin kişinin çalıştığını dile getirerek, emekleri için herkese teşekkür etti.

Bakanlık olarak vazifelerinin sektörün önünü açmak olduğunu hatırlatan Yumaklı, "Sektörün geleceğini hesaplayan adeta ilmek ilmek işleyen kararlarla, proaktif bir anlayışla hareket ediyoruz. Üretim planlamasından finansmana kadar, denetimden ihracata kadar her adımı bir bütün olarak planladığımızı, gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. 2024 yılında üretim planlamasına başladığımızda su ürünlerinin de bu üretim planlamasına dahil olması için çok yoğun bir çalışma süreci geçirdik. Amacımız balıkçımız kazansın, sektör kazansın. Vatandaşımız kaliteli ve uygun fiyatla gıdaya ulaşsın. Denizlerimizi de gelecek nesillere olması gerektiği gibi bırakalım." şeklinde konuştu.

Yumaklı, bu yıl palamut bolluğuyla ilgili çok güzel haberler aldıklarını aktardı.

Denizlerdeki balık bolluğunun devam etmesi için balıkçılara seslenen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Parolamız koruma ve kullanma dengesidir. Bu anlayışta sadece belli dönemlerde avlanma yasağı koyarak sektörü yönetmiyoruz. Su ürünleri sektörümüze uygun ve modern şartlarda destekler vererek onların üretim yapmalarını sağlıyoruz. Son 24 yılda bu sektöre verilen destek miktarı tutarını bugünün tutarlarıyla ifade edelim, yaklaşık 70 milyar lira. 61 bin balıkçımıza yine aynı tutarda yani 70 milyar liralık faiz indirimli finansmanı da sağlamış durumdayız. Sizlerden gelen talepler oldu. Özellikle sektöre yatırım yapan balıkçılarımızın bazı yatırımlarında finansman ihtiyaçları doğdu ve bizler de işletme limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkararak onlara destek olduk. İnşallah bu desteğimiz artarak devam edecek."

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı vizyonunda su ürünleri sektörünün son derece önemli olduğunu, artık Türk balıkçılık sektörünün Akdeniz'den Atlantik'e, Afrika sahillerinden Somali'ye kadar izlerini bırakmış durumda olduğunu söyledi.

Yalova'da Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezinin açılışını yaptıklarını hatırlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu ne anlama geliyor? Hakikaten bizim son derece modern bulunduğu bölge itibarıyla, adeta bir odak noktası olacak bir kontrol merkezi, sadece ülkemiz için değil, bulunduğumuz bölge için de önemli bir merkez olacak. Çoğaltacağız bunları. Aydın ve Çanakkale'de de aynı merkezlerin açılması için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 207 bin denetim gerçekleştirdik. Bizim denetim ve kontrollerdeki amacımızın bir hatayı, bir yanlışı yakalamak ve ceza kesmek olmadığını ifade etmek istiyorum. Amacımız işini düzgün yapan, doğru yapan balıkçılarımızın hakkını korumak."

Yumaklı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araştırma komisyonu kurulduğunu, Su Ürünleri Kanunu çalışmalarının tamamlandığını ve meclisin takdiriyle önümüzdeki dönemde hayata geçeceğini ifade etti.

Reislere de seslenen Yumaklı, "Sizlerle aynı yöne bakıyoruz. Bu manada hedefimiz belli. Daha güçlü balıkçı, daha güçlü sektör, daha verimli denizler ve elbette daha güçlü bir Türkiye. Bu hedefler doğrultusunda bizler gece gündüz sizlerle omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yumaklı'nın konuşmasının ardından İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu dua okudu.

Törene katılan protokol üyeleriyle denize balık bırakan Bakan Yumaklı, daha sonra Somali'ye uğurlanan balıkçı teknesine çıkarak telsizden balıkçılara hayırlı, bereketli ve kazasız belasız bir av sezonu diledi.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.