Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.