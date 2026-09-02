ABD İran'a yönelik saldırılarında Hürmüz Boğazı çevresi ile güney bölgelerini hedef aldı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), salı akşamı İran'a yönelik saldırılarında özellikle Hürmüz Boğazı çevresi ile ülkenin güney bölgelerini hedef aldı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından, dün akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki kentlerden patlama sesleri duyulduğuna ilişkin haberler gelmeye başladı. Ardından CENTCOM, İran genelinde Devrim Muhafızlarına ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik şehri, stratejik liman kenti Bender Abbas, güney kıyılarındaki Asuliye, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığı bildirildi.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik'e bağlı Kuheştek kentinde düğün töreninin düzenlendiği bir konutu vurduğunu açıkladı. Nefisi, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını bildirdi. Huzistan bölgesinde ise 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, ABD'nin saldırılarının "Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığı" tehdidine yer verildi.

İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da "ABD ordusu bölgede saldırganlığını sürdürmekte ne kadar ısrar ederse, daha büyük ve ağır kayıplara katlanmak zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde İran basını, Keşm Adası ve Bender Abbas kentinde yeni patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. CENTCOM ise çarşamba gününün ilk saatlerinde İran'daki hedeflere yönelik saldırılarını tamamladığını açıkladı.

İran ordusu da Ürdün, Bahreyn ve Irak'taki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla misillemede bulunduğunu duyurdu.

Bölge ülkelerinde sirenler çaldı, gerilim yeniden tırmandı

İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme başlattığını duyurmasının ardından, sosyal medyada bölge ülkelerinden gökyüzünde ışık hüzmelerinin görüldüğü ve patlama seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Ürdün ordusu, ülke hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun engellendiğini, 3'ünün ise boş araziye düştüğünü açıkladı. Bazı hava yolu şirketleri Ürdün seferlerini iptal etti.

Kuveyt, İran'dan İHA ve füzelerle düzenlenen saldırılara karşı halka uyarıda bulunurken, hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

Bahreyn de hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen İHA saldırılarını engellediğini açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan insansız hava araçları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığını ve önleyici füzelerin ateşlendiğini bildirdi.

Trump, İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığı iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasında çıkan, Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

ABC News'in, Washington yönetiminin, Tahran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddialarını yalanlayan Trump, İran'ın kendileri için "değersiz" olan bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasının kendisi için önem taşımadığını belirtti.

Donald Trump, ABD'nin mevcut stratejik konumunun çok daha güçlü olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrol altında tutulduğunu savundu.

İran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu ve Tahran yönetiminin kaçınılmaz olanı ertelemeye çalıştığını öne süren Trump, paylaşımında "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" ifadesine yer verdi.

ABD ordusunun, yeni "tankere tanker" politikası kapsamında 2 İran tankerini hedef aldığı iddiası

ABD ordusunun, yeni "tankere tanker" politikası kapsamında İran'a ait 2 tankere saldırı düzenlediği iddia edildi.

Axios haber sitesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayladığı yeni "tankere tanker" politikasının bir parçası olarak İran'a ait 2 tankere saldırı düzenlendiğini öne sürdü.

Saldırıların amacının, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerleri hedef almasını caydırmak olduğunu savunan yetkililer, ABD'nin dün yaklaşık 100 hedefe saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkililer, İran hükümetine ait tankerlerin, ABD'nin deniz ablukası sınırının kuzeyine yakın İran kıyısında demir atmış olduğunu, ABD insansız hava araçlarının füze saldırısıyla tankerlerin makine odalarının vurulduğunu ifade etti.

ABD'nin hedefleri arasında İran'ın hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin bulunduğunu aktaran yetkililer, İran'ın "misillemesinin başarısız olduğunu" savundu.

Yetkililer, İran'dan fırlatılan yaklaşık 25 balistik füzenin yarısının Ürdün hava sahasına ulaştığını, 10'una müdahale edildiği ve 3'ünün can veya mal kaybına yol açmadan düştüğünü belirtti.

İran'ın ABD'nin Bahreyn'deki üslerini 2 düzine İHA ve Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerini 2 İHA ile hedef aldığını aktaran yetkililer, bu İHA'lara da müdahale edildiğini söyledi.

Yetkililer, bu saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki "saldırı kapasitesinin azaltıldığını", ticari gemilere "tehdit düzeyini azaltarak en az bir ay zaman kazandırıldığını" savundu.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran devlet medyasından çıkan haberlerin farkındayız. ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusunun aksine asla sivilleri hedef almaz." ifadesini kullandı.