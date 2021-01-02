Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Abdurrahim Albayrak'tan Fahrettin Koca'ya teşekkür

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak, Sağlık Bakanı Koca'ya yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Berad Büyük   | 02.01.2021
Abdurrahim Albayrak'tan Fahrettin Koca'ya teşekkür

İstanbul

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Albayrak, Norveçli futbolcunun tedavi altına alındığı Ulus'taki Liv Hospital'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biraz önce sağlık Bakanım Fahrettin Koca aradı. Onu da Vedat Kaya hocayla görüştürdüm. Sayın Bakanım çok geniş bilgiler aldı. Kendisi çok yakından ilgileniyor. Sağlık bakanımıza kulübüm, şahsım ve camiam adına sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 356 bini geçti
Hindistan, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 800 bini geçti
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 101 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a karşı tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Benzer haberler

Abdurrahim Albayrak'tan Fahrettin Koca'ya teşekkür

Abdurrahim Albayrak'tan Fahrettin Koca'ya teşekkür

Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui'nin sağlık durumu: Bütün gelişmeler olumlu yönde

Fatih Terim ve futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında açıklama
Potada derbi heyecanı

Potada derbi heyecanı
Galatasaray Antalyaspor'u konuk edecek

Galatasaray Antalyaspor'u konuk edecek