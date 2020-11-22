Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız
Sağlık Bakanı Koca, "Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir gündeki yeni hasta sayısının 6 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir." ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca, Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."
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Salgınla mücadelede bir fedakârlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000’in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da, mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir. #bizevdeyiz pic.twitter.com/pZ33019W0k— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020