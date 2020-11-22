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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız

Sağlık Bakanı Koca, "Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.11.2020
Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir gündeki yeni hasta sayısının 6 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir." ifadelerini kullandı.


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Bakan Koca, Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."

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