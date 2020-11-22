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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 22.11.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 58 milyon 779 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 391 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 12 milyon 479 bin, Hindistan'da 9 milyon 129 bin, Brezilya'da 6 milyon 52 bin ve Fransa'da 2 milyon 127 bine yükseldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgınla mücadelede tüm dünya toplumlarının teşhis, tedavi ve aşılara erişiminin garanti edilmesi gerektiğini ve bunların herkesin hakkı olduğunu söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in tarihi bit pazarı Rastro, Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan kapılarını yaklaşık 8 ay sonra yeniden açtı.

Belçika'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerden sonra vaka sayılarındaki gerileme devam ediyor. Haftalık vakaların günlük ortalamalarını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 12-18 Kasım haftasında ülkedeki günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 21 azaldı ve 4 bin 165 oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19 küresel mücadele özel temsilcisi Dr. David Nabarro, Avrupa ülkelerinin salgının ilk dalgasına tepkisiz kalmasının ardından ikinci dalganın yaşandığını belirterek, "Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısında bulundu.

Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilmekte olan "Sputnik V" adlı aşının Amerikan ilaç şirketlerinin üzerinde çalıştığı aşılardan daha ucuz olacağı ileri sürüldü.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, G20 ülkelerine Kovid-19 salgınıyla mücadelede yoksul ülkelere yardım etme çağrısında bulundu.

Çin'de son günlerde artan vakalar nedeniyle Singapur ve Hong Kong arasında 22 Kasım'dan itibaren başlaması planlanan karantinasız uçuşlar iki hafta ertelendi.

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