Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde toplam 449 bin 684 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." ifadelerini kullandı.
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12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021