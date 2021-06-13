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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde toplam 449 bin 684 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 13.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı
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