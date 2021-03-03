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Sağlık

Bazı yağ dokusu türlerinin kilo vermeye daha dirençli olduğu belirlendi

Araştırma, göbek çevresindeki yağlanmalara karşı uygun diyet türlerini belirlemeye yardımcı olacak.

Şeyma Uzundere   | 03.03.2021
Bazı yağ dokusu türlerinin kilo vermeye daha dirençli olduğu belirlendi

Ankara

Avustralyalı araştırmacılar, bazı yağ dokusu türlerinin kilo vermeye daha dirençli olduğunu ortaya koydu.

Medical News'un haberine göre, Sydney Üniversitesinden bir grup araştırmacı tarafından yürütülen çalışmada, aralıklı oruç esnasında vücudun farklı bölgelerindeki yağ tabakalarında meydana gelen değişiklikler izlendi.

Vücudun çeşitli bölgelerinden alınan yağ dokusu türlerini inceleyen uzmanlar, oruç esnasında deri altı yağ dokularının ve organları çevreleyen yağların önemli değişikliklere uğradığını gözlemledi.

Asit salgılayarak vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan yağ dokularından bazılarının, oruç esnasında bu asidi salgılamaya daha dirençli hale geldiği kaydedildi.

Bu direnci, özellikle iç organları çevreleyen yağ dokularının gösterdiğini belirten uzmanlar, bu yağların kilo kaybına karşı dirençli olduğunu vurguladı.

Çalışma kapsamında uzmanlar, yağ kümeleri içinde bulunan 8 bin 500'den fazla proteini inceledi.

Göbek çevresindeki yağlanmalara karşı uygun diyet türlerini belirlemeye yardımcı olacağı ifade edilen araştırma "Cell Reports" dergisinde yayımlandı.

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