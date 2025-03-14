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Sağlık

Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı ALO 184 hattı üzerinden kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ALO 184 hattı üzerinden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Fırat Taşdemir  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı ALO 184 hattı üzerinden kutladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun siz değerli sağlık çalışanlarımıza '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı var. ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattımızı arayarak mesajınızı dinleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

Memişoğlu'nun sesli mesajını dinleyen sağlık çalışanlarının görüntülerine yer verilen paylaşımda, Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarına, "Değerli çalışma arkadaşım, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu kutsal görevi adanmışlık ve fedakarlıkla yürüten meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." diyerek seslendi.

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