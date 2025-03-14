Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı ALO 184 hattı üzerinden kutladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ALO 184 hattı üzerinden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun siz değerli sağlık çalışanlarımıza '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı var. ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattımızı arayarak mesajınızı dinleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.
Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun siz değerli sağlık çalışanlarımıza "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı var.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 14, 2025
ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattımızı arayarak mesajınızı dinleyebilirsiniz. pic.twitter.com/e5kFE4bQBs
Memişoğlu'nun sesli mesajını dinleyen sağlık çalışanlarının görüntülerine yer verilen paylaşımda, Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarına, "Değerli çalışma arkadaşım, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu kutsal görevi adanmışlık ve fedakarlıkla yürüten meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." diyerek seslendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.