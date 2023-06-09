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Sağlık

Bakan Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini, 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu bildirdi.

İsa Toprak  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Bakan Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı

Ankara

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı.

Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

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