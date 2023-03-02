Dolar
18.89
Euro
20.03
Altın
1,836.56
ETH/USDT
1,634.30
BTC/USDT
23,381.00
BIST 100
5,276.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Araştırma: PFAS içeren tuvalet kağıdı atıkları yer altı sularını kirletebilir

Araştırmacılar, insan yapımı kimyasallardan oluşan perflorlu ve poliflorlu alkil maddeleri (PFAS) içeren tuvalet kağıdı atıklarının yer altı sularını kirletebileceğini tespit etti.

Nuri Aydın   | 02.03.2023
Araştırma: PFAS içeren tuvalet kağıdı atıkları yer altı sularını kirletebilir

Ankara

Healthline'ın haberine göre, ABD'nin Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar, Amerika kıtası, Batı Avrupa ve Afrika'da satılan tuvalet kağıtlarıyla ABD'deki atık su arıtma tesislerinden elde edilen örnekleri inceledi.

Araştırmacılar, tuvalet kağıdı örneklerinin incelenmesinde PFAS'a dönüşen bileşiklerden olan ve kanserojen etkiye sahip "polifloroalkil fosfat (diPAP)" tespit etti.

Bu kapsamda araştırmacılar, tuvalet kağıtlarında belirlenen diPAP'ın, ABD ve Kanada'da görülen diPAP'ın yaklaşık yüzde 4'üne, İsveç'te yüzde 35'ine ve Fransa'da ise yüzde 89'una karşılık geldiği sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar, ABD atık su sistemlerine PFAS'ın kozmetik, tekstil, gıda ambalajı veya diğer kaynaklardan girdiğine işaret etti.

Bazı üreticilerin tuvalet kağıdı imalatının bazı süreçlerinde PFAS kullandığı kaydediliyor.

New York merkezli Doğal Kaynakları Koruma Merkezi'nde görevli Dr. Katie Pelch de PFAS'ın içme suyuna karışmasının insan sağlığı için riskli olacağı uyarısında bulundu.

Pelch, yer altı suyunun tarımda da kullanıldığına dikkati çekerek bitki ve tarım ürünlerinin de bu kirlenmeden etkileneceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kimya Derneği (American Chemical Society) dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihi Maraş Çarşısı esnafı depremin ardından yeniden kepenk açmaya başladı
Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor
İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü
Deprem nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde yarıklar oluştu

Benzer haberler

Araştırma: PFAS içeren tuvalet kağıdı atıkları yer altı sularını kirletebilir

Araştırma: PFAS içeren tuvalet kağıdı atıkları yer altı sularını kirletebilir

"Sonsuz kimyasallar" insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet