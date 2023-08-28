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Sağlık

Araştırma: 65 yaş üstünde iyi bir gece uykusu için ideal oda sıcaklığı 20-25 derece olmalı

ABD'li araştırmacılar, 65 yaşın üzerindeki bireylerde iyi bir gece uykusu için ideal oda sıcaklığının 20-25 derece olması gerektiğini tespit etti.

Dildar Baykan Atalay  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Araştırma: 65 yaş üstünde iyi bir gece uykusu için ideal oda sıcaklığı 20-25 derece olmalı

Ankara

Sonuçları "Science of The Total Environment" isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre uzman ekip, 65 yaş üzerindeki 50 kişinin 11 bin gece uykusunu izledi.

Araştırmada yaş grupları konusunda oda sıcaklığında ciddi farklılıklar bulunduğu belirlendi, 65 yaş üzerindekilerde 20-25 derecelik oda sıcaklığının iyi bir uyku için ideal olduğu ortaya konuldu.

Ayrıca ekip, oda sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması durumunda uyku kalitesinde yüzde 5 ila 10 düşüş kaydetti.

Araştırma ekibinin başındaki Harvard Üniversitesinden Dr. Amir Baniassadi, "Bu sonuçlar, evdeki sıcaklık ortamını en doğru seviyeye getirerek uyku kalitesinin arttırılabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu araştırma, iklim değişikliğinin yaşlı kişilerin uyku kalitesi üzerindeki potansiyel etkisine de işaret ediyor. " ifadelerini kullandı.

Yaşlı bireylerin, sağlık ve bilişsel nedenler başta olmak üzere birçok sebepten gece uykularının bölündüğüne işaret eden Baniassadi, yine de çevresel koşulların uyku kalitesini geliştirebileceğini kaydetti.

Araştırma ekibi, bundan sonraki çalışmalarında iklim değişikliğinin bilhassa düşük gelirli yaşlı kişilerin uyku kalitesi üzerindeki etkilerini incelemeyi planlıyor.

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