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Sağlık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Alzheimer hastalarına destek

Bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalan Alzheimer/demans hastalarının bilişsel ve motor becerilerini geliştirmek, zihinsel aktivitenin, sosyal iletişimin ve becerilerin kuvvetlendirilmesini ve konsantrasyonu sağlamak için etkinlikler düzenleniyor.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 21.09.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Alzheimer hastalarına destek

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Alzheimer hastalığı ve hastalarına ilişkin çeşitli araştırma, analiz ve farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında, toplantı ve programlar düzenleyen Bakanlık, programlara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden geniş bir katılım sağlayarak farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

Toplantılarda, sağlık politikaları ve dünyada Alzheimer ile ilgili güncel gelişmeler, bu hastalığa bütüncül geriatrik ve gerontolojik yaklaşım, farklı belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının hastalar ve ailelerine yönelik hizmetleri ile kurum bakımı gibi başlıklar ele alınıyor.

Yatılı bakım planlamaları, Alzheimer göz önünde bulundurularak yapılıyor

Bakanlığa bağlı huzurevlerinde Alzheimer/demans hastası sakinlere ilişkin belli periyotlarla veriler toplanarak yatılı bakım planlamaları yapılırken, bu veriler göz önünde bulundurularak sunulan hizmetin niteliği ve çeşitliliği belirleniyor.

Huzurevlerindeki Alzheimer hastalarına, özel durumlarının getirdiği gereksinimler doğrultusunda bakım hizmeti sunuluyor.

"Özel bakım yaşlısı" olarak nitelendirilen gruba giren Alzheimer hastalarının kuruluşlarda kaldığı katlar, odalarının niteliği, beslenme düzeni ve türü, ilaç takipleri, kendilerine hizmet sunan personelin ziyaret sıklığı ve verdiği bakım türü de bu durumlarına istinaden düzenleniyor.

Bakanlığın huzurevi ve yaşlı rehabilitasyon merkezlerinde kalan Alzheimer/demans hastası sakinlere yönelik, bilişsel ve motor becerileri geliştirmek, zihinsel aktivitenin, sosyal iletişimin ve becerilerin kuvvetlendirilmesini ve konsantrasyonu sağlamak adına çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İş-uğraşı atölyelerinde ise yaşlılara yönelik ahşap boyama, ebru, seramik ve keçe gibi çalışmalarla yaşlıların ince motor becerilerinin, nesne kontrolünün, renk ayırt etme, komut alma, ilişkilendirme, ayrıntılara dikkat etme ve odaklanma özelliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Merkezlerde ayrıca çeşitli enstrümanlarla müzikle terapi yapılarak Alzheimer hastası sakinlerin morallerinin yüksek tutulması sağlanıyor.

Bakım merkezleri yaygınlaştırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl bir huzurevinin ihtisaslaşmış bakım kuruluşu olarak Alzheimer/demans hastası yaşlı bireyler için hizmete alınması planlandı. 2022 Yatırım Programı'nda da yer alan ve İzmit'te inşaat çalışmaları süren bu huzurevinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Alzheimer Özelinde İhtisaslaşmış Bakım Merkezleri'nin yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdüren Bakanlık, yapılan analiz çalışmalarına göre bölgelerdeki Alzheimer/demans özelinde ihtisaslaşmış yatılı bakım ihtiyacını gidermeyi hedefliyor.

Yatırım planlamalarında Alzheimer ve demans özellikli bakım kuruluşu olarak planlanan bu kuruluşlarda, kuruluşun niteliği ve hizmet sunumu bu yönde güncellenerek, hizmet verilen yaşlı sayısı, hedef kitleye göre düzenlenecek.

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