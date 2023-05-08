Dolar
19.51
Euro
21.50
Altın
2,025.90
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,561.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 2022 Başarılı Gazeteciler Yarışması Ödül Töreni’nde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş’ta Sinanpaşa Mahalle Buluşması programında konuşuyor.
logo
Sağlık

ABD'de yaygın olarak tüketilen bazı içecekler, standartların üzerinde zehirli metal içeriyor

ABD'de yapılan araştırmada, toplumda yaygın olarak tüketilen bazı içeceklerin standartları aşan seviyelerde zehirli metalleri içerdiği tespit edildi.

Dilara Karataş  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
ABD'de yaygın olarak tüketilen bazı içecekler, standartların üzerinde zehirli metal içeriyor

Ankara

ABD'de Tulane Üniversitesinde yapılan araştırmada, uzmanlar, 25 zehirli metali ve metal kalıntılarını tespit etmek amacıyla meyve suları, bitki bazlı sütler, gazlı ve benzeri piyasada bulunan 60 içeceği inceledi.

Araştırmada, içeceklerden 5'inin insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğinde belirtilenin üzerinde toksik metal içerdiği saptandı.

İki karışık meyve suyunda standartların 10 mikrogram üzerinde arsenik tespit edilen araştırmada, kızılcık suyu, karışık havuç ve meyve suyu ile yulaf sütü gibi ürünlerde de yasal standardı aşan kadmiyum bulundu.

Araştırmada, karışık meyve suları ve badem ile yulaf gibi bitki bazlı sütlerin diğer içeceklere göre daha fazla zehirli metal içerdiği belirtildi.

Bazı içeceklerde nikel, manganez, bor, kadmiyum, stronsiyum, arsenik ve selenyum dahil 25 elementten 7'sinin, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğini aştığı kaydedilen araştırmada, 60 içeceğin yüzde 93'ünden fazlasında kurşun saptandığı ancak çoğunun çok düşük seviyelerde olduğu ifade edildi.

Tulane Üniversitesinden araştırmanın başyazarı Tewodros Godebo, ABD'de bulunan alkolsüz içeceklerdeki zehirli metallerin incelendiği çalışmaların fazla olmamasının şaşırtıcı olduğunu ve çalışmalarının bu konuda farkındalık sağlayacağını söyledi.

Bebeklere ve küçük çocuklara karışık meyve suları veya bitki bazlı sütlerin yüksek miktarda verilmemesini öneren Godebo, "Arsenik, kurşun ve kadmiyum bilinen kanserojenlerdir ve özellikle erken beyin gelişimi sırasında çocuklarda iç organ hasarına ve bilişsel hasara neden olduğu kanıtlanmıştır." ifadesini kullandı.

Araştırmada, çocuk ve yetişkinlerde zehirli metal tüketiminin etkilerini görmek için yeni bir araştırma yapılabileceği ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları, "Journal of Food Composition and Analysis"de yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Dünyada şu anda ekonomik olarak ilk 20'deyiz ama tarımda ilk 10'dayız
Depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin raporda sorumluların kusur oranları belirlendi
Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen oy kullandı

Benzer haberler

ABD'de yaygın olarak tüketilen bazı içecekler, standartların üzerinde zehirli metal içeriyor

ABD'de yaygın olarak tüketilen bazı içecekler, standartların üzerinde zehirli metal içeriyor

Araştırmaya göre banka hesapları ortak olan çiftlerin evlilikleri daha uzun sürüyor

Bilim insanları, kanserin bağışıklık sisteminden nasıl kaçındığını buldu

Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir

Tip 2 diyabet hastalığı akciğer rahatsızlıklarına neden olabilir
Beyin sarsıntısı yaşayan insanların yüzde 45'inde, 6 ay sonra bile hasar görülebiliyor

Beyin sarsıntısı yaşayan insanların yüzde 45'inde, 6 ay sonra bile hasar görülebiliyor
Araştırma: Gün içinde yapılan sık ve kısa süreli sporlar, tip 1 diyabet hastalarına faydalı olabilir

Araştırma: Gün içinde yapılan sık ve kısa süreli sporlar, tip 1 diyabet hastalarına faydalı olabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet