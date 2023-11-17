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Sağlık

15 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla hastalar bilgilendirildi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi işbirliğinde 15 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla hasta bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
15 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla hastalar bilgilendirildi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Ankara Etlik Şehir Hastanesindeki toplantıda bir konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serpil Öcal, ilk olarak 2002 yılında Dünya KOAH Günü etkinliklerinin yapılmaya başladığını ifade etti.

"Hava kirliliği de göz ardı edilmemeli"

Dünya KOAH Günü dolayısıyla konuya ilişkin bilgi eğitimini sağlayarak hastalığın küresel yükünü azaltmanın amaçlandığını belirten Öcal, şunları kaydetti:

"Bu yılki temamız, biraz küresel ısınmaya da dikkat çekmek için 'Havamızı koruyalım, KOAH'sız yaşayalım' adıyla sunuldu. KOAH çok zor bir hastalık, nefes darlığı özellikle hasta yakınları için de çok zor. Nefes alamamak, suya girmeden boğulma hissini yaşamak. Hastalarımızı bilgilendirirsek, gün içinde ani nefes darlığındaki değişkenliği tanımlarsak ve bununla nasıl yaşayacaklarını öğretirsek, yaşam kaliteleri yükseliyor."

Nefes darlığı yaşayan hastaların, şikayetlerine göre ne zaman hastaneye başvurmaları gerektiği konusunda da bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Öcal, KOAH hastalığının yükünün global olarak arttığına, hava kirliliğinin rahatsızlığa katkısını da göz ardı etmeden bu süreci yönetmek gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıya, öğretim üyeleri, hasta ve hasta yakınları da katıldı.

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