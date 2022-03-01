Dolar
13.83
Euro
15.56
Altın
1,905.12
ETH/USDT
2,942.90
BTC/USDT
43,462.00
BIST 100
1,946.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Rusya-Ukrayna krizi

Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.

Ali Cura   | 01.03.2022
Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi

Kiev

Kararda, "1 Mart’tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir.” ifadesi yer aldı.

Kararın, Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

27 Şubat’ta Zelenskiy tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

İlgililerin, ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 64 bin 275 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı

Benzer haberler

Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi

Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya'dan uçakla İstanbul'a getirildi

Kanada, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklayacak

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmadığını bildirdi

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmadığını bildirdi
ABD, Rusya ile Doğu Avrupa'da 'çatışma önleme mekanizması' kurmanın yolunu arıyor

ABD, Rusya ile Doğu Avrupa'da 'çatışma önleme mekanizması' kurmanın yolunu arıyor
Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz

Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz