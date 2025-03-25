"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar yeteneklerini keşfediyor
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle eğlenceli, öğretici vakit geçiriyor.
Ankara
Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen program, 25'inci gününde devam ediyor.
Çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Bayram Kesesi" ve "Mendil Baskı" atölyelerinde, Ramazan Bayramı için hediye kesesi hazırladı, ahşap malzemelerle de mendil üzerinde baskı yaptı.
El ve göz koordinasyonunu, parmak kaslarını güçlendiren "Minyatür" atölyesinde ise çocuklar, Kabe, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi'nin silüetlerini çizdi.
Öte yandan bugün genel çocuk etkinlikleri, vantrolog gösterisi, masal anlatımı ve "Pırıl" çizgi filmi karakterleri tarafından müzikal gösterisi düzenlendi.
Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.