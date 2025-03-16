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Yaşam, Ramazan 2025

Açmabaşı Mahallesi'nde asırlık toplu iftar geleneği sürüyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Açmabaşı Mahallesi sakinleri, 120 yıldan fazladır aynı iftar sofrasında oruçlarını açıyor.

Davut Genç, Mehmet Karakaş  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Açmabaşı Mahallesi'nde asırlık toplu iftar geleneği sürüyor Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

İlçeye bağlı 260 haneli mahallede, imama her ailenin bir gün yemek getirmesiyle başlayan gelenek sürüyor. Geleneğin yaşatılması için mahalle meydanında kurulan sofrada toplu iftar veriliyor. Kadınların evlerinde yörelerine özgü imece usulü hazırladığı yemekler, daha sonra mahalle meydanında vatandaşlara dağıtılıyor.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, mahallenin ramazanda birlik ve beraberlik duygularının coştuğu, kaynaşmanın doruğa çıktığı şekilde kutladığını söyledi.

Yüzücü, toplu iftarın güzel bir gelenek olduğunu belirten Yüzücü, "Bütün köylü aynı yerde, aynı sofrada oruçlarını açıyorlar. Belediye olarak bu geleneğin devam etmesi için üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Açmabaşı Mahalle Muhtarı Ali Şirin de geleneği nesilden nesile aktara aktara bugüne geldiklerini söyledi.

Geleneğin köye göreve gelen bekar imamlara yemek verilmesiyle başladığını anlatan Şirin, "Gelenekten haberdar olanlar köye geliyorlar. Burada yemeğimizi yiyoruz, sohbet ediyoruz güzel oluyor." şeklinde konuştu.

Mahalle sakini ev hanımı Emine Uzun da "İnşallah bizim çocuklarımız da devam ettirir. Devam etmesini istiyorum." dedi.

İftara gelen Şerif Sarı, Açmabaşı'nın gelenek ve organizasyonlarıyla bilinen bir köy olduğunu belirterek, "Atalarımızın hoca yemeği olarak başlattıkları bu geleneğin her ramazanda sürmesi çok anlamlı. Bugünkü dünya şartlarında, insanların geleneklerinden kopuk bir hayata zorlanması şartlarında çok değerli bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

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