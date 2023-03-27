Dolar
19.09
Euro
20.61
Altın
1,956.77
ETH/USDT
1,704.90
BTC/USDT
26,983.00
BIST 100
4,997.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2023

Erzurum'da tarihi camilerde hatimle teravih namazı kılınıyor

Asırlık camileriyle kültürel zenginliğe sahip Erzurum'da, vatandaşlar ramazan ayının manevi havasını Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerinde inşa edilen camilerde hatimle teravih namazı kılarak yaşıyor.

İlhami Erkılıç, Faruk Küçük  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Erzurum'da tarihi camilerde hatimle teravih namazı kılınıyor Fotoğraf: Faruk Küçük - AA

Erzurum

Türk-İslam medeniyetinin bin yıldır yaşandığı ve yaşatıldığı kentte, vatandaşlar "11 Ayın Sultanı" ramazanda ibadet etmek için özellikle Ulu Cami, Lala Paşa, Narmanlı, Cennetzade, Derviş Ağa ve Şeyhler, Ayazpaşa, Kurşunlu, Gez ve Gürcükapı gibi Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait tarihi camileri tercih ediyor.

İftar sonrası çocuklarıyla camilere gelenler, hem dini sohbetleri dinliyor, hem de ramazan ayının manevi havasını hatimle teravih namazı kılarak yaşıyor.

İbadethaneleriyle kültürel zenginliğe sahip kentte, teravih namazları sonrası din görevlileri ve hayırseverler de cami cemaati ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, AA muhabirine, Kur'an ayı olan ramazanda, camilerde okunan hatimler ve kılınan hatimli teravih namazlarının ülkenin ve özellikle Erzurum'un kadim geleneklerinden olduğunu söyledi.

"1001 hatim" şehri Erzurum

Hz. Muhammed'in ramazan ayını çok sevip bu aya ayrı önem verdiğini ifade eden Şahin, "Asırlık geleneği yaşatmak için camilerimizde hocalarımız hatimle teravih namazı kıldırıyor, cemaatimiz Kur'an-ı Kerim'i gönülden dinliyor, hocalarımız da gönülden okuyor. Şehrimiz '1001 hatim' şehri de olduğu için bu konulara ayrı ehemmiyet ve talep oluyor." dedi.

Hatimle teravih namazı kılınan camilere yoğun teveccühün olduğunu ifade eden Şahin, "Teravih 20 rekat, her rekatta hafızlarımız, hocalarımız Kur'an'dan bir sayfa okuyor. Bazen tek hoca, bazen iki hoca bazen de Kur'an kurslarında yetişen hafızlarımız hatimle teravih namazı kıldırıyor. Aşkla, şevkle teravih namazlarıyla ramazanı geçirmenin gayretindeyiz." diye konuştu.

Şahin, teravih namazlarına çocuklarıyla gelen genç yaşlı her kesimden insanların bayram havasında ramazanı geçirdiği vurguladı.

"Gençlerimize de tavsiye ederim"

Cemaatten Lütfü Eşkisu da ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldığı için ayrı bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Hatimle teravih namazını kılmak çok güzel duygu, insana ayrı bir tat ve huzur veriyor. Gençlerimize de tavsiye ederim. Manevi haz yaşıyoruz." dedi.

Cemaatten 64 yaşındaki Abubekir Dertli ise küçüklüğünden beri kentte hatimle teravih namazının kılındığını belirterek, "Ramazan ayının güzelliği ve hatimle teravih kılmak çok güzel. Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek hatim yapıyoruz. Her yerde hatimle teravih kılınmıyor çünkü herkes kılamayabiliyor, işleri olabiliyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD personeliyle iftar yaptı
Bakan Kasapoğlu, iftarda depremzedelerle bir araya geldi: Tüm kurum ve kuruluşlarımızla yanınızdayız
Ağrı'da silahlı eylem hazırlığındaki teröristin de aralarında olduğu 6 kişi yakalandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı
Bakan Akar: Devletimiz burada dimdik ayakta ve hiçbir vatandaşımız yalnız değil

Benzer haberler

Erzurum'da tarihi camilerde hatimle teravih namazı kılınıyor

Erzurum'da tarihi camilerde hatimle teravih namazı kılınıyor

Bakan Nebati: Deprem felaketinin ardından vatandaşları ve reel sektörü destekleyici tedbirleri hızla hayata geçirdik

Türk Kızılayın deprem bölgesindeki yardımları ramazan ayında da sürüyor

Somalı madencilerin iftar sofrası yerin metrelerce altında kuruluyor

Somalı madencilerin iftar sofrası yerin metrelerce altında kuruluyor

Ramazan gelenekleri, çadır ve konteyner kentleri gezen "Mobil Sahne" ile yaşatılıyor

Ramazan gelenekleri, çadır ve konteyner kentleri gezen "Mobil Sahne" ile yaşatılıyor
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet