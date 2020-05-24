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Türkiye, Ramazan 2020

'Vefalı eller'den yaşlılara bayramda çiçekle süslü kahvaltı ikramı

Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlara çiçeklere süslenmiş kahvaltı ikram etti.

Haydar Toprakçı   | 24.05.2020
'Vefalı eller'den yaşlılara bayramda çiçekle süslü kahvaltı ikramı

Tunceli

Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlara çiçeklere süslenmiş kahvaltı ikram etti.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri polis, bekçi, jandarma ve sağlık ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu çerçevede Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatı ile ihtiyaç sahibi yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlara çiçeklerle süslenmiş kahvaltı ikram edildi.

Görevliler, çiçekle süslü tepsideki kahvaltıyı sundukları vatandaşların bayramlarını da kutlayarak gönüllerini aldı.

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