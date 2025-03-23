Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.32
ETH/USDT
2,000.90
BTC/USDT
84,076.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

YSK'den "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına ilişkin açıklama

YSK'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
YSK'den "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına ilişkin açıklama

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu'ndan, CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal ettiğine dair sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır."

Açıklamada, konuyla ilgili haber ve paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Saraçhane'deki gösterilerde bir polise asit atıldığını bildirdi
RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncı kuruluşlara uyarı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
"Gözaltına alınan kadınların 'çıplak aramayı' reddettikleri gerekçesiyle darbedildiği" iddiasına yalanlama
DMM, "MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

YSK'den "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına ilişkin açıklama

YSK'den "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet