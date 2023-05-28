Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkla selamlaşıyor
logo
Politika

YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun daha erken sonuçlanacağını düşünüyoruz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun birinci tura göre daha erken sonuçlanacağını düşündüklerini söyledi.

Barış Gündoğan  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun daha erken sonuçlanacağını düşünüyoruz Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Yener, Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'ndaki 4234 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Yener, vatandaşların ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Yener, "Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir. Tekrar, Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının ne kadar sürede açıklanacağına yönelik soru üzerine Yener, "14 Mayıs'taki seçimler bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde ise sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Yener, seçim yasaklarının saat kaçta kalkacağına yönelik soruyu da "Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağı değerlendirilecek, yasağın daha erken saatte kalkmasına, televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı
Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler
Bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu

Benzer haberler

Bursa'nın 7 asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık'ta seçmenler sandık başında

Bursa'nın 7 asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık'ta seçmenler sandık başında

Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler

YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun daha erken sonuçlanacağını düşünüyoruz

Kars'ta bir çift Kafkas kıyafetiyle oy kullandı

Kars'ta bir çift Kafkas kıyafetiyle oy kullandı
Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu

Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu
Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başında

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet